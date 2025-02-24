رئيسة الجالية اليهودية في ميونخ: ألمانيا دولة مختلفة اعتبارا من اليوم

أعربت إحدى أبرز ممثلي الجالية اليهودية في ألمانيا، شارلوته كنوبلوخ، عن صدمتها إزاء أداء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد.

وقالت كنوبلوخ، رئيسة الجالية اليهودية في ميونخ وبافاريا العليا "هذه إشارة. ألمانيا دولة مختلفة اعتبارا من اليوم".

وقالت كنوبلوخ إن "مسؤولية الأحزاب الديمقراطية لم تكن أكبر أبدا. كل شيء على المحك الآن: ديمقراطيتنا".

وأكدت أيضا أنه "منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل، انفجرت معاداة السامية". وقالت الناجية من محرقة اليهود (الهولوكوست) إن الخوف أصبح مرة أخرى جزءا من الحياة اليومية للشعب اليهودي "هذا يجب أن يتوقف".