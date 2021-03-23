 فيديو.. مقتل 10 أشخاص جراء إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية - بوابة الشروق
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فيديو.. مقتل 10 أشخاص جراء إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:59 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم رجل شرطة، مساء أمس الاثنين، جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة بولدر بولاية كولورادو.

وذكرت السلطات في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادثة أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به بعد إصابته.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين في متجر «كينج سوبرز» للبقالة في منطقة تيبل ميسا.

وكانت شرطة بولدير قد أعلنت في وقت سابق أن عناصرها تعاملوا مع إطلاق نار في محل في منطقة تايبل ميسا، ودعت إلى الابتعاد عن مكان الحادث، حيث احتشدت وحدات كثيرة من عناصر الأمن وخدمة الإسعاف.


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