استرداد 240 فدانا من المستثمرين غير الجادين بالبحيرة

نسقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، برئاسة المهندس السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد 4 قطع أراضى بمساحة إجمالية 240 فدانا من المستثمرين غير الجادين.

واتُخذت الإجراءات القانونية، ووُضعت لافتة "أرض مستردة أملاك دولة" عليهما.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حرص المحافظة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم؛ لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

ووجه المحافظ، باستمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة.