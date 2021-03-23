الخصاونة: عقد قمة ثلاثية بين قادة مصر والأردن والعراق قريبا

تقدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بالشكر الوافر لمصر على الاستجابة الفورية والمباشرة لبعض الاحتياجات الدوائية وتيسير بعض الإجراءات التي تؤدي لتحقيق انسيابية تجارية بين البلدين الشقيقين.



وأضاف الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، مساء الثلاثاء، أن الأردن يعتز بوجود المصريين، كما أنهم يحظون بكل الرعاية والمحبة النابعة من الأواصر المشتركة، معلقًا: «المصريون في صميم القلب والفؤاد».



وعن الآلية الثلاثية لمصر والعراق والأردن، أعلن عن عقد قمة ثلاثية قريبًا ما بين قادة الدول الثلاث؛ لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وفي مجال البترول والغاز والمعادن والثروات الطبيعية.



وذكر رئيس الوزراء الأردني، أن القمة ستشهد تحديد مشروعات بعينها لمباشرة عملها وتعظيم فائدة الدول والشعوب من المشروعات المشتركة، قائلًا إن الدول اتفقت على الاستمرار بالتنسيق الدائم وتبادل الزيارات.