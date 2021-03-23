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رئيس وزراء بريطانيا: 2020 كان من أصعب الأعوام في تاريخ البلاد

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
لندن - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:28 ص

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن تعازيه لكل من فقدوا ذويهم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بمناسبة مرور عام على بدء الإغلاق.

وقال جونسون -حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء- "العام الماضي كان من أصعب الأعوام في تاريخ البلاد، لقد خلفت الأشهر الـ12 الماضية خسائر فادحة في نفوسنا جميعًا".

وتابع "اليوم، الذكرى السنوية الأولى للإغلاق، وهي فرصة للتفكير في العام الماضي، أحد أصعب الأعوام في تاريخ بلدنا، ويجب أن نتذكر أيضا الروح العظيمة التي أظهرتها أمتنا خلال العام الماضي".

ومضى يقول "لقد أدى كل منا دوره، سواء كان العمل في الخطوط الأمامية كممرض أو مقدم رعاية، أو العمل على تطوير اللقاح وإمداداته، أو تقديم اللقاح للمواطنين، أو تعليم الأطفال في المنزل، أو مجرد البقاء في المنزل لمنع انتشار الفيروس".

يشار إلى أنه في 23 مارس من العام الماضي، أمر جونسون ولأول مرة بفرض عزل عام في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وطالب المواطنين بالبقاء بالمنزل.


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