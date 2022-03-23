صحة المنيا: فحص 1949 حالة ضمن قافلة طبية بقرية صندفا في مركز بني مزار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية صندفا بمركز بنى مزار، يومي 21 و22 مارس الجاري، بمختلف التخصصات الطبية، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1949 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إنه تم تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، حيث تم فحص 348 حالة جراحة، 488 حالة أطفال، 235 باطنة، 137 قلب، 148 نساء، 125 أسنان، 227 جلدية، 182 حالة أنف وأذن، 59 حالة تنظيم أسرة.

وتابع أنه تم إجراء 191 تحليلا مختلفا، و33 حالة موجات صوتية، و9 حالات أشعة سينية، ورسم قلب لـ9 حالات، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ125 مترددا، وخلع أسنان لـ5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 49 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ96 مترددا، وتم استخدام 10 عيادات متنقلة.