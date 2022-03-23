الاتحاد الدولي للسباحة يمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في بطولاته

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة، اليوم الأربعاء، عن منع كل من روسيا وبيلاروس من المشاركة في بطولة العالم المقررإقامتها هذا الصيف.

وذكر الاتحاد الدولي للعبة أيضا، أنه جرى منع مدينة كازان الروسية من استضافة بطولات السباحة في أواخر العامالجاري.

كان الرياضيون من البلدين قد تم السماح لهما بالمشاركة كمحايدين عقب غزو روسيا لأوكرانيا، الأمر الذي تسبب فيانتقادات عديدة، حيث أكدت ألمانيا وسويسرا أنهما ستقاطعان بطولة بودابست في حال مشاركة الرياضيين من روسياوبيلاروس في المسابقة.

وانضم الاتحاد الدولي للسباحة إلى اتحادات الرياضات الأخرى في حظر مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد الدولي للعبة: "بعد مراجعة للموقف وتقييم مدى الخطورة الناتجة عنه، ألتقى أعضاءمكتب الاتحاد الدولي للسباحة، ليقرروا عدم مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وبيلاروس في بطولة العالم رقم 19 في بودابست 2022".

وذكر الاتحاد الدولي للسباحة أنه تلقى تأكيدا من الاتحاد الروسي، أن السباحين الروس لن يشاركوا في منافساتالاتحاد الدولي حتى نهاية العام.

وأكد الاتحاد أيضا أنه بدأ تحقيقا بشأن البطل الأولمبي يفجيني ريلوف، وذلك بشان انتهاك محتمل لقواعد الاتحادالدولي للسباحة، بعد مزاعم حول مشاركته في مسيرة مؤيدة للحرب في ملعب "لوزينكي" بالعاصمة الروسية موسكوالاسبوع الماضي.