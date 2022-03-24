وزارة الدفاع اليمنية تنعي مقتل قائد عسكري بارز بانفجار في مدينة عدن

نعت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الأربعاء، مقتل قائد عسكري بارز في عملية وصفتها "بالإرهابية"، بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ننعي إلى الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة(جنوب)، الذي استشهد اليوم في عملية إرهابية جبانة نفذها عدد من العناصر الإرهابية بمدينة عدن".

وأشارت إلى أن جواس "شارك في مواجهة المليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني في محافظة صعدة(معقل الحوثيين شمال البلاد)، ووقف ببسالة أمام مخططاتها التمددية وفي مواجهة مشاريع التمرد والإرهاب".

وأردفت الوزارة بالقول "كانت له وقفات عظيمة في معركة استعادة الدولة وفي قيادة معركة تحرير محافظة عدن ومحافظات أخرى من الميليشيا الحوثية".

وأكدت، أن "القوات المسلحة والشرفاء من أبناء الوطن، سيمضون على العهد ويسيرون على طريق النضال حتى تحقيق كامل الأهداف في معركة استعادة الدولة".

من جانبه كذلك، نعى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً، مقتل جواس، بعملية وصفها "بالإرهابية"، استهدفته بسيارة مفخخة.

وقال المجلس في بيان له "إن المصاب جلل والخسارة كبيرة على شعبنا وقواته المسلحة، وأن كل ما نقوله لن يخفف عنا ثقل الخسارة، ولا عزاء فيه إلا بالمضي على دربه ودرب رفاقه الشهداء في استكمال معركة اجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادره من كل شبر في جنوبنا".

وفي وقت سابق، أكد مصدر حكومي لـ(د.ب.أ)، أن انفجارا استهدف جواس، اثناء مرورة في المدينة الخضراء شمال عدن، ما أسفر عن مقتله وعدد من مرافقيه".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال جواس الذي يعد على رأس قائمة الاستهداف الحوثية منذ أن كان قائداً للحرب ضدها في محافظة صعدة، في الجولة التي أسفرت عن مقتل مؤسس الجماعة، حسين الحوثي.