التحالف: الدفاعات السعودية دمرت صاروخًا باليستيًا حوثيا أطلق باتجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية،الذي تقوده السعودية، مساء الثلاثاء، أن دفاعات المملكة اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا حوثيا أطلق باتجاه جازان (جنوب غرب) المملكة.

وقال التحالف، في بيان له "إن تصعيد الميليشيا الحوثية لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد لإفشال المشاورات اليمنية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الأحد إسقاط 9 مسيرات أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة شملت محطة للغاز في خميس مشيط، ومحطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب.

كما أوضح في بيان حينها أن الميليشيات المدعومة من طهران، استخدمت صواريخ كروز إيرانية لاستهداف محطة توزيع تابعة لأرامكو بجازان، وكذلك محطة تحلية مياه بالشقيق.

يشار إلى أن تلك الهجمات والتصعيد أتت قبيل أيام من انطلاق مشاورات يمنية يمنية، دعا إليها مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في الرياض (في 29 آذار/مارس وحتى 7نيسان/أبريل).