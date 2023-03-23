 جيرو: كنت أتمنى نهاية أفضل لبنزيما مع منتخب فرنسا - بوابة الشروق
الخميس 23 مارس 2023 11:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

جيرو: كنت أتمنى نهاية أفضل لبنزيما مع منتخب فرنسا

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 11:11 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 11:11 ص

تحدث أوليفيه جيرو، مهاجم المنتخب الفرنسي وميلان الإيطالي على اعتزال مواطنه كريم بنزيما نجم ريال مدريد اللعب دوليا، عقب انتهاء منافسات كأس العالم «قطر 2022».

وقال جيرو في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إنه مستاء من اعتزال بنزيما اللعب دوليا ولكن هذا قراره ولكنه كان يفضل أن تكون نهاية أخرى لإعلان الاعتزال الدولي غير الذي تمت.

وأضاف:" لن أعلق على علاقة بنزيما وديديه ديشامب وأشعر بالحزن لرحيل اللاعب عن المنتخب وعدم مشاركته في كأس العالم بداعي الإصابة".

وأعلن كريم بنزيما اعتزاله اللعب الدولي بعد أن توترت العلاقة بينه وبين ديديه ديشامب، المدير الفني الحالي للديوك، بعد أن تم استبعاده من معسكر المنتخب الفرنسي قبيل انطلاق منافسات كاس العالم، بالرغم من وصول فرنسا المباراة النهاية وتماثل بنزيما الشفاء من إصابته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك