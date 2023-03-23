جيرو: كنت أتمنى نهاية أفضل لبنزيما مع منتخب فرنسا

تحدث أوليفيه جيرو، مهاجم المنتخب الفرنسي وميلان الإيطالي على اعتزال مواطنه كريم بنزيما نجم ريال مدريد اللعب دوليا، عقب انتهاء منافسات كأس العالم «قطر 2022».

وقال جيرو في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إنه مستاء من اعتزال بنزيما اللعب دوليا ولكن هذا قراره ولكنه كان يفضل أن تكون نهاية أخرى لإعلان الاعتزال الدولي غير الذي تمت.

وأضاف:" لن أعلق على علاقة بنزيما وديديه ديشامب وأشعر بالحزن لرحيل اللاعب عن المنتخب وعدم مشاركته في كأس العالم بداعي الإصابة".

وأعلن كريم بنزيما اعتزاله اللعب الدولي بعد أن توترت العلاقة بينه وبين ديديه ديشامب، المدير الفني الحالي للديوك، بعد أن تم استبعاده من معسكر المنتخب الفرنسي قبيل انطلاق منافسات كاس العالم، بالرغم من وصول فرنسا المباراة النهاية وتماثل بنزيما الشفاء من إصابته.