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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

د ب أ
نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 2:57 م | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 2:57 م

ضرب زلزال قوي جنوب شرق تركيا، اليوم الخميس، في نفس المنطقة التي دمرتها الزلازل في أوائل فبراير الماضي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، كان في مقاطعة قهرمان مرعش، تماما مثل الزلازل السابقة.

وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة غازي عنتاب إنه شعر بهزات قوية.

كان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر قد ضربا في السادس من شباط/فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا.

وأسفر الزلزالان عن مقتل نحو 57 ألف شخص وتشريد الملايين.


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