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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور متضمناً تواجد طفلتين بأحد المستشفيات بدون أهلها بمصر القديمة بالقاهرة.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول المنشور، وبالانتقال والفحص أمكن تحديد الطفلتين وتبين تواجد إحداهما، ولم يستدل على تواجد الثانية بالمستشفى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوالدة الطفلتين وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بتركهما صحبة والد طليقها لرعايتهما (جدهما).

تم ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بأن الطفلتين تقيمان طرفه، وقد قام بتسليم الطفلة الثانية لإحدى السيدات للإقامة طرفها ورعايتها منذ سنتين.

وبسؤال الأخيرة، قررت بأنها قامت باصطحاب الطفلة الثانية للإقامة طرفها صحبة أنجالها لتخوفها من تركها صحبة جدها، وتم العثور على الطفلة بمسكنها.

وأضاف الجد بقيام نجله بالتعدى على الطفلة الأولى بالضرب مُحدثاً إصابتها وقام بنقلها للمستشفى وانصرافه خشيةً مساءلته قانونياً، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.