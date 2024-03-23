الهند تحتج على تصريحات مسئول ألماني عن اعتقال معارض هندي بارز

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أعربت الهند عن "احتجاجها الشديد"، على تصريحات لمتحدث باسم الحكومة الألمانية دعا فيها إلى إجراء محاكمة عادلة لزعيم معارضة بارز تم اعتقاله في الهند قبل أيام.

وتم استدعاء الدبلوماسي الألماني (نائب رئيس البعثة الألمانية) جيورج انتسفايلر لتقديم الاحتجاج، اليوم السبت، وفقا لبيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية الهندية.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "نرى مثل هذه التصريحات تدخلا في عملية القضاء لدينا وتقويضا لاستقلالية قضائنا"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وجرى اعتقال رئيس حكومة دلهي، أرويند كيجريوال الذي ينتمي إلى تحالف المعارضة، من قبل مديرية تنفيذ القانون المعروفة اختصارا بـ"إي دي" أول أمس الخميس.

وقررت محكمة في دلهي توقيفه إيداعه تحت حراسة الجهاز الفيدرالي حتى 28 مارس.

وكان زباستيان فيشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قال في مؤتمر صحفي في برلين، إن "كيجريوال لديه الحق في محاكمة عادلة ومحايدة، وهذا يشمل إمكانية استخدام جميع السبل القانونية المتاحة دون قيود".

وأضاف فيشر: "يعد افتراض البراءة عنصرا أساسيا في سيادة القانون ويجب أن ينطبق عليه".

وانتقدت أحزاب المعارضة في الهند حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بسبب اعتقاله بتهمة الرشوة، وذلك قبل بضعة أسابيع فقط من الانتخابات الوطنية، حيث يسعى مودي للفوز بولاية ثالثة في المنصب.