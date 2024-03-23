الحوثيون: الغارات الأمريكية البريطانية على صنعاء استمرار لعدوانها الذي تشنه لحماية إسرائيل

قال محمد عبدالسلام، رئيس وفد الحوثيين المفاوض، مساء اليوم الجمعة، إن "الغارات الأمريكية على العاصمة صنعاء استمرار لعدوان تشنه أمريكا وبريطانيا حماية لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة جرائمها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكد في بيان له"أن أي غارات عدوانية لن تمنع اليمنيين والقوات المسلحة(تابعة للجماعة) من مواصلة استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة".

كما أكد عبدالسلام، وهو ايضاً الناطق الرسمي باسم الحوثيين" حق اليمن في الدفاع عن النفس والرد على مصادر التهديد".

جاء هنا التصريح عقب سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف الامريكي البريطاني على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء.

وصعد الحوثيون عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من التحذيرات الدولية من مخاطر الهجمات التي تشنها الجماعة ضد السفن التجارية والنفطية.

ومنذ 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع الحوثيين "لمكافحة" هجمات تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.