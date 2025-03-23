 مودرن سبورت يفوز بثنائية أمام سموحة في كأس الرابطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مودرن سبورت يفوز بثنائية أمام سموحة في كأس الرابطة

الشروق
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 12:07 ص | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 12:07 ص

تغلب نادي مودرن سبورت على ضيفه سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على استاد بتروسبورت جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب مودرن سبورت.

وتمكن مودرن سبورت من التقدم في النتيجة بالدقيقة 23، بعد كرة عرضية، سقطت من يد حارس سموحة، وقابلها أحمد عاطف بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 87، تمكن مودرن سبورت من تسجيل الهدف الثاني، بعد كرة عرضية من وليد علي فرج، قابلها حسام حسن برأسية قوية في المرمى.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي مودرن سبورت إلى النقطة الثالثة التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بكأس رابطة الأندية، فيما تجمد رصيد سموحة بلا نقاط، في المركز الأخير.


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