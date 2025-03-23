مفاوضات في الرياض بين كييف وواشنطن لبحث وقف الحرب في أوكرانيا

اجتمع ممثلون عن كييف وواشنطن في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، لبدء جولة جديدة من المفاوضات الهادفة إلى تأمين وقف لإطلاق النار في الحرب الأوكرانية.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف على منصة إكس: "ننفذ توجيهات رئيس أوكرانيا للاقتراب من تحقيق سلام عادل وتعزيز الأمن."

وأوضح عمروف أن المحادثات مع الممثلين الأمريكيين ستركز على تدابير حماية المنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى أن الوفد الأوكراني يضم خبراء في مجال الطاقة بالإضافة إلى ممثلين عسكريين من القوات الجوية والبحرية.

وفي السعودية، يخطط الوسطاء الأمريكيون لإجراء مفاوضات منفصلة مع ممثلين من كل من موسكو وكييف ابتداء من غد الاثنين.

وتحدث المبعوث الأمريكي كيث كيلوج عن "دبلوماسية مكوكية"، تهدف من خلالها الوفود الأمريكية إلى تقريب مواقف الطرفين المتحاربين.

ووافقت كل من أوكرانيا وروسيا مبدئيا على وقف مبدئي للهجمات على منشآت الطاقة، لكن لم يتضح بعد كيفية تنفيذ هذا الاتفاق. ومع ذلك، نفذت كل من كييف وموسكو هجمات بطائرات مسيرة واسعة النطاق منذ ذلك الحين.

وفي إطار مفاوضات وقف إطلاق النار، تسعى أوكرانيا أيضا إلى حماية وحدات أخرى من البنية التحتية.