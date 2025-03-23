حرائق الغابات تتسبب في إصدار أمر إخلاء إجباري في ولاية نورث كارولينا

تسببت حرائق الغابات في ولاية نورث كارولينا الأمريكية في إصدار أمر إخلاء إجباري في إحدى المقاطعات حيث تعمل طواقم الطوارئ على السيطرة على النيران في منطقة من الولاية لا تزال تتعافى من إعصار هيلين.

وأعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية نورث كارولينا عن إخلاء إلزامي بدءا من الساعة 8:20 مساء السبت( 0020 من صباح الأحد بتوقيت جرينتش) لأجزاء من مقاطعة بولك في غرب ولاية نورث كارولينا على بعد حوالي 7ر128 كيلومترا) غرب شارلوت.

وحذرت إدارة السلامة العامة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السكان من طرق محددة قائلة: "ستنخفض الرؤية في المنطقة ويمكن أن تصبح طرق/ممرات الإخلاء مسدودة؛ إذا لم تغادروا الآن، فقد تحاصرون أو تصابون أو تقتلون".

وقالت إدارة السلامة العامة إنه تم إنشاء ملجأ في كولومبوس بولاية نورث كارولينا.

وتضررت المنطقة الغربية من ولاية نورث كارولينا بشدة من إعصار هيلين في سبتمبر الماضي. ومن بين الأضرار الواسعة النطاق، جرفت الفيضانات أكثر من 6ر1 كيلومتر من الممرات المتجهة شرقا على الطريق السريع رقم 40 المؤدي إلى شرق ولاية تينيسي وظل مغلقا جزئيا أمام حركة المرور حتى وقت قريب.

