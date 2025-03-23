سلوى خطاب: الجرأة مطلوبة في العمل الفني لكن دون أن تكون مؤذية

علقت الفنانة سلوى خطاب، على الانتقادات التي تعرض لها مسلسل منورة بأهلها بسبب احتوائه على بعض الجرأة بما في ذلك فكرة العمل.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن الجرأة مطلوبة في العمل الفني، لكن يجب ألا تكون هذه الجرأة مؤذية.

وشددت على أهمية حرية الفكر وطرحها في العمل الفني، بما في ذلك إتاحة المجال أمام المؤلف لحرية العمل دون التقيُّد بمحظورات.

وأكّدت خطاب في الوقت نفسه، أهمية أن يكون العمل الفني متكاملًا، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن المشاهد الفجَّة وغير المناسبة - وفق تعبيرها - لا يجب أن يكون حضور.

ومسلسل «منوّرة بأهلها» الذي طُرح في 2022، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما، وبطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.