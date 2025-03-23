الداخلية التركية تعلق عمل إمام أوغلو رئيسا لبلدية إسطنبول

نقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية التركية علقت عمل أكرم إمام أوغلو رئيسا لبلدية إسطنبول.

وفي وقت سابق من اليوم، أمر القضاء التركي بحبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات فساد متعلقة بالبلدية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأحالت الشرطة إمام أوغلو وعددا من المشتبهين إلى المحكمة بعد أخذ إفادتهم. وأمرت محكمة الصلح الجزائية بحبس إمام أوغلو على ذمة التحقيق.

وذكرت النيابة العامة في إسطنبول، في بيان، أن محكمة الصلح الجزائية أمرت بحبس إمام أوغلو بتهم "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، و"تلقي الرشوة"، و"الابتزاز"، و"تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني" و"التلاعب بالمناقصات".

وأضافت أن القضاء رفض حبس إمام أوغلو بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح" ولم ير ضرورة لذلك حاليا، "رغم وجود شبهات قوية في هذا الإطار"، نظرا لصدور أمر بحبسه على خلفية تحقيقات الفساد.

ويوم الأربعاء، أمرت النيابة العامة في إسطنبول بتوقيف إمام أوغلو و99 مشتبها بتهم "الفساد والرشوة والإرهاب".

كما وجهت النيابة لرئيس البلدية وآخرين تهم "زعامة منظمة إجرامية" و"عضو في منظمة إجرامية" و"الابتزاز" و"الرشوة" و"الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني" "والاحتيال"