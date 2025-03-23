البابا فرنسيس يعود إلى الفاتيكان بعد 5 أسابيع من تلقي العلاج في المستشفى

خرج البابا فرنسيس من المستشفى وعاد إلى مقره في الفاتيكان ضعيفا وهزيلا، بعد نجاته من نوبة التهاب رئوي استمرت لمدة خمسة أسابيع وهددت حياته.

ودخل موكب البابا -88 عاما- من "بوابة بيروجينو" إلى مدينة الفاتيكان، حيث شوهد فرنسيس يتلقى الأكسجين الإضافي عن طريق أنابيب الأنف.

وأثناء رحلة عودته من مستشفى جيميلي، اتخذ فرنسيس منعطفا بسيطا ليتوجه إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى، التي يذهب إليها دائما للصلاة بعد قيامه بأي زيارة خارجية. ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان قد خرج من السيارة، وهي بيضاء من طراز "فيات 500".

وكان البابا الأرجنتيني الذي يعاني من مرض رئوي مزمن وتم إزالة جزء من إحدى رئتيه في فترة شبابه، قد تم إيداعه بمستشفى "جيميلي" في 14 من شهر فبراير الماضي، بعد أن ساءت نوبة التهاب شعبي عانى منها.