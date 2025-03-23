جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن اضطرابات نفسية لجنوده المصابين في حرب غزة

أفادت إدارة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، بأنها استقبلت نحو 16 ألف جندي منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، من بينهم جنود يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

ويعاني نحو نصف الجنود الذين استقبلتهم مراكز إعادة التأهيل خلال الحرب من اضطراب ما بعد الصدمة، بينهم 2900 جندي يعانون من إصابات جسدية واضطرابات نفسية في آنٍ واحد، وفقاً لوزارة الدفاع.

كما تم تصنيف نحو 6% من الجنود على أنهم مصابون بإصابات متوسطة، بينما يعاني 4% من إصابات خطيرة. كما تم إدراج 72 جندياً ضمن قائمة مبتوري الأطراف. فيما يشكل جنود الاحتياط الإسرائيليين نحو 66% من الـ16 ألف جندي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إدارة إعادة التأهيل تتعامل مع نحو 78 ألف من قدامى المحاربين المصابين، بمن فيهم المصابون في حروب سابقة.

وتتوقع إدارة إعادة التأهيل أن يصل عدد الحالات التي ستعالجها المراكز بحلول عام 2030 إلى نحو 100 ألف، على أن يعاني ما لا يقل عن نصفهم من اضطراب ما بعد الصدمة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

في فبراير الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد خسائره من الجنود والضباط وجنود الاحتياط إلى 844 منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الوقت، لم يكشف الجيش الإسرائيلي عن أي خسائر جديدة في صفوف قواته.