رئيس مدينة المنيا يقود جولة ليلية لمتابعة الخدمات والاستعداد للدراسة بقرى بني أحمد الغربية وطهنشا

أجرى الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الاثنين، جولة ميدانية ليلية لمتابعة سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية، والاستعداد لاستئناف الدراسة بقرية بني أحمد الغربية وقرية طهنشا؛ وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع كفاءة القرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل متتابع.

وخلال الجولة، تابع رئيس المدينة الحالة العامة بعدد من المدارس؛ للتأكد من جاهزيتها وانتظامها لاستئناف العملية التعليمية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مشددا على ضرورة تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب وتوفير كل سُبل الراحة والسلامة، تنفيذا لتعليمات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

كما شملت الجولة المرور على المجزر النصف آلي بقرية بني أحمد الغربية، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وذلك تمهيدا لبدء تشغيل المجزر ورفع كفاءته لخدمة المواطنين.

وتابع رئيس المدينة حالة النظافة العامة بالطرق الرئيسية والفرعية داخل القرى، موجها بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة العامة.

ووجه أحمد بضرورة استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو معوقات، تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.