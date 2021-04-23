هشام يونس: سنطعن على منصبي شبانة وأبو كيلة في هيئة مكتب نقابة الصحفيين

كشف عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، كواليس تشكيل هيئة مكتب النقابة، بعد رفض 4 من أعضاء المجلس المشاركة فى التشكيل، وهم: محمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل وهشام يونس ومحمد خراجة، لاعتراضهم على ترشيح محمد شبانة لمنصب السكرتير العام، وإبراهيم أبو كيلة لمنصب وكيل النقابة.



وأوضح يونس فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك فتوى من مجلس الدولة بعدم جواز احتفاظ السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد شبانة بمنصبه النقابى ومنصبه فى رئاسة تحرير مجلة الأهرام الرياضى، بعد تعيينه عضوا فى مجلس الشيوخ، وعدم جواز احتفاظ إبراهيم أبوكيلة بمنصب رئيس تحرير «كتاب الجمهورية»، ومنصب رئيس تحرير جريدة «الرأى للشعب»، التابعين لدار «التحرير»، بعد تعيينه عضوا فى مجلس الشيوخ.



وأشار إلى أنهم سيطعنون أمام القضاء على ترشح محمد شبانة لمنصب السكرتير العام للنقابة، وإبراهيم أبوكيلة لمنصب وكيل النقابة، وسيصدرون بيانا لاحقا لإطلاع الجمعية العمومية على هذه التفاصيل.



وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، فى اجتماعه الثاني، أمس، عن هيئة المكتب ولجانه المختلفة.



وتولى نقيب الصحفيين ضياء رشوان رئاسة صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، وتم اختيار خالد ميرى وكيلا للنقابة ورئيس لجنتى القيد والتحقيق، وإبراهيم أبوكيلة وكيلا للنقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات، ومحمد شبانة لمنصب السكرتير العام، وحسين الزناتى أمينا للصندوق ورئيسا لهيئة التأديب وعضوا بلجنة القيد.



كما تم اختيار أيمن عبدالمجيد وكيلا للنقابة ومقررا للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ولجنة النشاط، وعضو القيد الاستئنافى، وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيى يوسف مقرر لجنتى الإسكان والخدمات والتكنولوجيا، والسكرتير العام المساعد، وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب.



وتولى حماد الرمحى مقرر لجنة التدريب، والسكرتير العام المساعد، وعضو لجنة القيد الاستئنافى، ودعاء النجار مقرر لجنتى الحريات وشئون المرأة والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية.



فى سياق آخر، وافق مجلس نقابة الصحفيين على اقتراح مقدم من نقيب الصحفيين، بمد فترة التقدم للقيد بجدول تحت التمرين حتى 15 يونيو 2021، لإتاحة مدى زمنى أطول للصحف العشر المتقدمة للتكويد بالنقابة لاستيفاء الشروط الواردة فى لائحة القيد وموافاة اللجنة المشكلة من المجلس للفحص بها، وكذلك بالنسبة للصحف الثمانى الموقوف القيد منها لموافاة اللجنة المشار إليها بما يفيد معالجة سبب الإيقاف، وذلك حتى يتسنى للجنة فى الحالتين عرض ما تتوصل إليه على مجلس النقابة فور الانتهاء من مقترحاتها لاتخاذ قراره.



ودعا المجلس الزملاء رؤساء تحرير الصحف المشار إليها ومسئولى الإدارة بها، إلى سرعة العمل على توفيق أوضاعهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة اتخاذ قرار قبل نهاية المهلة المحددة، ما ييسر للزملاء الجدد تقديم أوراقهم إلى لجنة القيد.