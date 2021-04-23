نقابة المهن الموسيقية تنعي الموسيقار الكبير الراحل خالد الأمير

ينعي نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسي الموسيقار الكبير خالد الأمير الذي الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة.



وغيب الموت صباح اليوم الجمعة، الموسيقار الكبير خالد الأمير عقب دخوله المستشفى قبل عدة أيام حتي وافته المنية.



وقدم الموسيقار خالد الأمير العديد من الألحان المميزة لعدد كبير من نجوم الطرب ومنهم الفنان هاني شاكر، ميادة الحناوى، لطيفة، شادية، محرم فؤاد، فهد بلان، فايزه أحمد، سعاد محمد، كما قام بوضع ألحان أغلب مسرحيات الفنان فؤاد المهندس وشويكار بالإضافة إلي موسيقى العديد من الأفلام ومنها الراقصة والسياسى.