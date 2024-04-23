مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: نحاول إعادة تشغيل مستشفى الأمل في محافظة خان يونس

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن هناك محاولات لإعادة تشغيل جزئي لمستشفى الأمل في محافظة خان يونس، بعد تدميره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «ياغي»، خلال مداخلة لفقرة «التصعيد في غزة»، والمُذاعة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن هناك محاولات أخرى لتشغيل بعض المستشفيات في قطاع غزة، بعدما تعرضت لاعتداءات وتدمير من جانب الكيان المحتل.

وأشار إلى أن «جميع هذه المحاولات تضطلع بها الطواقم الطبية؛ للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية بالحد الأدنى للمرضى وللجرحى الفلسطينيين، ومحاولة إبقائها على قيد الحياة».

ولفت إلى بذل عدد من المحاولات لإعادة تشغيل مجمع الشفاء مجددًا، والذي يعتبر الملاذ الأخير للقطاع الطبي في القطاع المنكوب، ذاكرًا أن المجمع تعرض لتدمير كبير.

وأوضح أنه يتواجد ما بين 600 إلى 700 ألف مواطن فلسطيني في مجمع الشفاء الطبي، الذي خرج عن الخدمة، قائلا إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الانتهاكات كافة في قطاع غزة.