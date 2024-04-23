 إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان - بوابة الشروق
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إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

حمادة بعزق:
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 3:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 3:58 م

شهد طريق أبو الحسن الشاذلي وتحديدا بجوار المزرعة في محافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة ربع نقل أسفر بشكل مبدئي عن إصابة 10 أشخاص، جار نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل وتحديداً بطريق أبو الحسن الشاذلي على حدود محافظة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث؛ لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق.

وتم إخطار جهات التحقيق لتباشر عملها، ومعرفة السبب الحقيقي وراء الحادث.

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