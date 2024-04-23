اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم بالضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في بلدتي كفر اللبد وعنبتا، شرقي مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر اللبد وجابت شوارعها، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال، الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا المجاورة، وسارت باتجاه شارعها الرئيسي، وسط اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم في وقت سابق اليوم من مدخلها الجنوبي، وأجرت عمليات تفتيش فيها، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.