روسيا تتطلع إلى فتح بعثات دبلوماسية في جنوب السودان والنيجر وسيراليون

قال رئيس الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي كليموف، في مقابلة مع صحيفة "بارلامنتسكايا جازيتا" الروسية، إن روسيا تعمل على فتح بعثات دبلوماسية في جنوب السودان والنيجر وسيراليون.

وأضاف كليموف "إن الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوجود الدبلوماسي والقنصلي الروسي في الدول الصديقة مستمر. وقد تم بالفعل اتخاذ قرارات لفتح سفارات [روسية] في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، و[سيتم فتح] قنصليات عامة في كابان (أرمينيا)، أكتاو (كازاخستان)، سمرقند (أوزبكستان)، دنباسار (إندونيسيا) ومالي (جزر المالديف)، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال كليموف "إننا نعمل على فتح بعثات دبلوماسية في جنوب السودان والنيجر وسيراليون في المستقبل".

وأضاف كليموف أنه في عام 2023، تم إصدار نحو 30 ألف تصريح دخول مؤقت (عودة) في الخارج وتم إصدار أكثر من 460 ألف جواز سفر أجنبي.