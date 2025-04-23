من المقرر إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو - 20"، مساء يوم غد الخميس، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، بحسب ما ذكرته وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وكالة الفضاء المأهول الصينية، إنه من المقرر أن يتم إطلاق السفينة "شنتشو - 20" في تمام الساعة 0517 بتوقيت بكين.

وقال المتحدث باسم الوكالة لين شي تشيانج، في مؤتمر صحفي، إن سفينة الفضاء ستحمل 3 رواد فضاء لتنفيذ مهمة رحلة الفضاء "شنتشو - 20"، مشيرا إلى أن يوم الإطلاق يتزامن مع يوم الفضاء الـ10 للصين.

وحددت الصين يوم 24 من شهر أبريل الجاري يوم الفضاء لها في عام 2016؛ للاحتفال بالإطلاق الناجح لقمرها الصناعي الأول "دونجفانجهونج - 1"، في 24 من أبريل عام 1970.

وقال لين، إن الإطلاق المقرر غدا "سيستخدم صاروخا حاملا من طراز /لونج مارش - 2 إف/، والذي سيتم ملؤه بالوقود الدافع في وقت وشيك"، مضيفا أن جميع أعمال التحضير تتقدم بسلاسة.

وتعد مهمة "شنتشو-20" مهمة الطيران الـ35 لبرنامج الصين للفضاء المأهول، والبعثة المأهولة الـ5 خلال مرحلة التطبيق والتطوير لمحطة الفضاء الصينية.