بعث قادة العالم بتعازيهم إلى الفاتيكان عقب وفاة البابا فرنسيس، ومن بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي عبر عن تعاطفه في رسالة رسمية تعرف عادة باسم "برقية".

وأوضح متحدث باسم الحكومة أن الرسالة جاءت في إطار تقليد دبلوماسي طويل الأمد حيث تقوم ألمانيا بإرسال التعازي أو التهاني الرسمية عبر "برقية".

وأكد المتحدث أنه على الرغم من أن المصطلحات تعود إلى فترة زمنية سابقة، فإن مثل هذه الرسائل الآن تُرسل عادة عبر البريد الإلكتروني من خلال وزارة الخارجية والسفارات المعنية، على أن يتبعها عادة نسخة مطبوعة عبر البريد.

كما قدم شولتس تحية علنية للبابا فرنسيس على منصة وسائل التواصل الاجتماعي إكس، بشكل منفصل عن الاتصال الدبلوماسي الرسمي.

ولا تزال خدمات البرقيات تعمل في بعض أنحاء العالم، رغم أن عدد البرقيات التي تُرسل كل عام انخفض بشكل كبير منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتوقفت خدمة البريد الألمانية عن تقديم خدمات البرقيات في عام 2022، مما أنهى ما كان يوما أسرع وسيلة اتصال في العالم للرسائل السياسية والعسكرية العاجلة.