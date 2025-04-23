أسما المنور تشارك في حفل «داف باما ميوزك أووردز» نهاية مايو المقبل

تشارك الفنانة المغربية أسما المنور في حفل توزيع جوائز "داف باما ميوزك أووردز"، الذي يقام على مسرح رودولف ويبر أرينا في أوبرهاوزن بألمانيا، وذلك يوم 31 من شهر مايو المقبل.

يأتي ذلك عقب ترشح الفنانة المغربية أسما المنور للمنافسة على جائزة "أفضل مطربة عربية" ضمن جوائز "داف باما ميوزك أووردز" لعام 2025، والتي تنظم سنويا في ألمانيا، وتحتفي بأبرز النجوم الذين تركوا بصماتهم في صناعة الموسيقى حول العالم.

وطرحت الفنانة المغربية أسما المنور مؤخرا، تتر المسلسل الرمضاني "رحمة" بعنوان "هذا قلبي"، من كلمات محمد المغربي، وألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق الحجيلي، ومادارا.