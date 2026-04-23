مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 110 آلاف مريض وتجري 4 آلاف عملية جراحية في الربع الأول من 2026

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، استقبال أكثر من 110 آلاف مريض بمستشفيات جامعة بني سويف خلال الربع الأول من عام 2026، ما يُعد طفرة كبيرة تعكس مدى التطور الكبير في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، ويؤكد تزايد ثقة المواطنين في المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف.

وشهدت المستشفيات إقبالا ملحوظا خلال الفترة المذكورة، حيث استقبلت العيادات الخارجية نحو 68 ألفا و200 مريض، فيما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ قرابة 40 ألف حالة، إلى جانب إجراء 4 آلاف عملية جراحية، وتقديم الرعاية لـ 2300 حالة داخل أقسام الرعايات المختلفة، فضلا عن استقبال 9300 حالة بالأقسام الداخلية.

وأكد الدكتور طارق علي أن استقبال هذا العدد الكبير من المرضى خلال ثلاثة أشهر يعكس ثقة المواطنين في المنظومة الصحية بالجامعة، مشيرا إلى أن تردد نحو 40 ألف حالة على أقسام الطوارئ يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به المستشفيات في التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم خدمات عاجلة على مدار الساعة، في إطار دعم الدولة للقطاع الصحي.

بدوره، أوضح الدكتور هاني حامد أن تشغيل 50 عيادة خارجية ساهم في استقبال نحو 68 ألفا و200 مريض، مؤكدا أن هذا الإقبال يعكس كفاءة العيادات وتنوع التخصصات، إلى جانب استقبال 9300 حالة بالأقسام الداخلية لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

وأضاف الدكتور عماد البنا أن إجراء 4 آلاف عملية جراحية وتقديم الرعاية لـ 2300 حالة داخل أقسام الرعايات المختلفة يعكس جاهزية المستشفيات من حيث الإمكانات الطبية والبشرية، موضحا أن هذه النتائج جاءت نتيجة الالتزام بمعايير الجودة والتوسع في الخدمات التخصصية.