منع سيارات الأجرة وحافلات الرحلات من التحرك بين المحافظات نهائيا أيام العيد

والسماح بتسيير الملاكي في غير وقت الحظر

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن سوف تطبق قرار مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين خلال أيام العيد بصرامة دون تهاون مع المخالفين.

وأضاف المصدر، أن السيارات الملاكي فقط مسموح لها التحرك داخل المحافظة وخارجها من السادسة صباحًا وحتى الخامسة، بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك حتى الجمعة المقبلة.

وأوضح أن سيارات الأجرة مسموح لها التحرك داخل المحافظة نفسها من السادسة صباحا حتى الخامسة مساء، ولا يسمح لسيارت الأجرة وحافلات الرحلات التحرك بين المحافظات طوال أيام الأسبوع.

وذكر المصدر، أنه بداية من مساء اليوم السبت، سيتم رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بمحافظات الجمهورية كافة؛ لمخالفتها القرار الصادر بشأن إغلاق هذه الطرق، وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مضيفًا أن جميع طرق الكورنيش سيتم إغلاقها على مستوى الجمهورية باستثناء القاهرة والجيزة وأسيوط مع تسيير الحركة عليها دون السماح بالانتظار.