ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في اليمن إلى 212 بينها 39 حالة وفاة

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في عموم اليمن، إلى 212 حالة إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 7 إصابات جديدة خلال 24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات 39 حالة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في نشرتها اليومية، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 212 بينها 39 حالة وفاة و6 حالات شفاء في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت رسميا خلال الأيام الماضية رصد أربع حالات إصابة بكورونا في المناطق الخاضعة لسلطتها، من بينها حالة وفاة واحدة.

وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة أنصار الله الحوثية، بإخفاء العدد الحقيقي لحالات الإصابة بوباء كورونا خصوصا في العاصمة صنعاء، فيما ينفى الحوثيون ذلك.

وسجل اليمن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 6 أبريل الماضي.