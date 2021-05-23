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تحرير 71 مخالفة تموينية بمراكز المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 23 مايو 2021 - 4:53 م | آخر تحديث: الأحد 23 مايو 2021 - 4:53 م

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية حررت 71 مخالفة متنوعة، منها 47 للمخابز البلدية و24 للأسواق.

 

جاء ذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد المخالفات ومتابعة السلع التموينية والمواد الغذائية والمرور على المخابز البلدية والأسواق للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

 

وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، شدد على ضرورة الرقابة على كل القطاعات الخدمية مع تكثيف الحملات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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