وزيرة الخارجية الفرنسية تجري مباحثات مع نظيرتها الألمانية حول العلاقات الثنائية

أجرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الأحد، مباحثات هاتفية مع نظيرتها الألمانية آنالينا بيربوك، تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن هذه المحادثات ترمز إلى مركزية وأهمية العلاقات الفرنسية الألمانية في خدمة أوروبا، منوهة بأن الجانبين أعربا عن رغبتهما المشتركة في تطوير علاقات وطيدة وموثوقة بين البلدين.

ومن المقرر أن تقوم كاثرين كولونا بزيارة ألمانيا قريبا بدعوة من وزيرة الخارجية الألمانية للتحضير للفاعليات الدولية والأوروبية القادمة، ولا سيما اجتماع المجلس الأوروبي المقرر انعقاده يومي 30 و31 مايو، والذي سيناقش كفاءة الطاقة الأوروبية وتعزيز الدفاع الأوروبي.

كما سيتناول الاجتماع أيضا تعامل الاتحاد الأوروبي مع الحرب في أوكرانيا، وكذلك مؤتمر غرب البلقان الذي سيعقد في نهاية يونيو.