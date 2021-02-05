المنفي يبحث مع تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية تداعيات الأزمة السياسية في البلاد

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، سعي المجلس لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي الذين سجلوا في قوائم الناخبين، بإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الاحد رئيس وأعضاء تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وجهود إجراء الانتخابات والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وأشار "المنفي" خلال اللقاء إلى أن المجلس الرئاسي على تواصل دائم مع كل الأطراف، لإنجاز كل استحقاقات المرحلة ابتداءً من المصالحة الوطنية، وصولاً إلى الانتخابات وتحقيق السلام والاستقرار.‏

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، الأوضاع السياسية، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها التي تهدد أمن البلاد ووحدتها.

وقدم رئيس وأعضاء التنسيقية لرئيس المجلس مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي في ليبيا، من خلال شرحاً مستفيضاً لخصوه في عدة نقاط جوهرية، كمساهمة من التنسيقية في إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقرار الدائم، مشيدين بسياسة المجلس الرئاسي الثابتة، بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، في إطار سعيه للوصول إلى حل سلمي ينهي الأزمة.