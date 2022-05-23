بايدن وكيشيدا يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي والعمل الوثيق لمواجهة التحديات الأمنية

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، والالتزام بالعمل الوثيق لمواجهة التحديات الأمنية، وذلك خلال اجتماع عقداه، اليوم الاثنين، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكر البيت الأبيض - في بيان بشأن الاجتماع - أن بايدن وكيشيدا التقيا اليوم لتعزيز التعاون في مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وأضاف البيان أن بايدن "أشاد بالدور الريادي الذي اضطلع به رئيس الوزراء كيشيدا في الرد على حرب روسيا ضد أوكرانيا، وتصميمه على تعزيز القدرات الدفاعية لليابان"، مشيرا إلى أن التحالف القوي بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتابع "التزم الزعيمان بالعمل معا على نحو وثيق لمواجهة التحديات الأمنية، ومنها برامج الأسلحة النووية والصواريخ البالستية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وسلوك الصين المنطوي على الإكراه بشكل متزايد والذي يتعارض مع القانون الدولي".

وبحسب البيان، فقد اتفق الجانبان خلال الاجتماع على تعميق التعاون في مجالات مثل التقنيات الناشئة، وأمن سلاسل التوريد، والطاقة النظيفة.