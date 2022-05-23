واشنطن: أوكرانيا تلقت تعهدات من 20 دولة بمزيد من الدعم العسكري

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أعلنت الحكومة الأمريكية أن أوكرانيا تلقت تعهدات من 20 دولة بتقديم مزيد من الدعم العسكري.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن اليوم الاثنين بعد اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدولية الجديدة الخاصة بأوكرانيا.

وأوضح الوزير أن دولا مثل إيطاليا واليونان وبولندا تعتزم توريد أنظمة مدفعية لأوكرانيا، فيما وعدت الدنمارك بتقديم صواريخ أخرى.

وأضاف أن دولا أخرى وعدت بدعم تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

يذكر أن الحرب الروسية على أوكرانيا مستمرة منذ ثلاثة شهور.

وتشكلت مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في نهاية أبريل الماضي، وشاركت نحو 40 دولة في أول اجتماع للمجموعة عُقِد في رامشتاين بألمانيا.

وذكر أوستن أن هناك دولا أخرى انضمت إلى المجموعة ومن هذه الدول على سبيل المثال النمسا والبوسنة والهرسك وكولومبيا وايرلندا.

وشارك في اجتماع اليوم ممثلون لـ47 دولة.

وأعلن اوستن عن عقد اجتماع للمجموعة في بروكسل في الخامس عشر من يونيو المقبل.

ومن المنتظر عقد هذا الاجتماع على هامش مشاورات لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو).