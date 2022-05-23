ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية، تقدر قيمتها المالية مليون و50 ألف جنيه تقريباً.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع نشاط عنصر إجرامي -مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية- تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف المتهم وضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة المركز، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.