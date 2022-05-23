وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى التعاون في مواجهة أزمة الغذاء العالمية



دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى التعاون الدولي في مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي توشك أن تقع جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.



وعلى هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين:" إذا لم نجد حلا آخر فسنواجه نقصا كبيرا في الإمدادات العالمية من السعرات الحرارية".



وأعرب السياسي المنتمي إلى حزب الخضر عن اعتقاده بأن هذه الأزمة في المواد الغذائية ستؤثر على مناطق معينة لا تعد بين المناطق الأغنى أو الأكثر استقرارا، وحذر هابيك من أن " هذه الأزمة ستتصاعد إذا تمثل ردنا عليها في أن تهتم كل دولة بنفسها فقط بمعنى أن تعمل على زيادة مخزوناتها الخاصة".



ودعا هابيك إلى تعاون عالمي وإلى فتح الأسواق " كما أننا ملزمون بالطبع بأن نخفض استهلاكنا الخاص من المواد الغذائية والذي أحيانا ما يكون مفرطا".



وأضاف هابيك أنه يجب إنشاء نظام تجارة عالمي بدلا من التفكير في الذات " ونحن متمسكون بأن نتكامل مع بعضنا البعض عالميا وأن نفعل ذلك بتضامن وبشكل عادل ومنصف من أجل صالح البشر وليس فقط من أجل صالح ربح بعض الشركات".