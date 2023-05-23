رياضة الجيزة تتابع سير العمل بمراكز الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالحيزة، قيام لجنة المتابعة المحلية بعمل عدد من المتابعات والزيارات لمراكز الشباب التابعة لإدارة الواحات البحرية.

يأتى ذلك، في إطار بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل وانتظامه داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة.

وأوضحت المديرية، أن اللجنة قامت بمتابعة سير العمل وسجلات الأنشطة وحضور وانصراف الموظفين وعوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب وغيرها ومتابعة تنفيذ خطط مراكز الشباب.

وشملت المراكز (مركز شباب الغربية، مركز شباب القبالة، مركز الحارة، مركز شباب عين يوسف، مركز شباب العجوز، مركز شباب الباويطى، مركز شباب منديشة، مركز شباب الزبو، مركز شباب طبل امون، مركز شباب القصر، مركز شباب عين الوادى، إدارة شباب الواحات) التابعين لإدارة شباب الواحات البحرية.