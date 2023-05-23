رئيس وزراء روسيا يؤكد استعداد بلاده لزيادة الصادرات الزراعية إلى الصين

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن المزارعين الروس مستعدون لزيادة صادراتهم إلى الصين، داعيا إلى تسهيل الوصول المتبادل لأسواق الدولتين.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء القول في مننتدى في مدينة شنغهاي الصينية، إن المزارعين الروس يستطيعون زيادة مجموعة السلع التي يتم تصديرها إلى الصين من المنتجات النباتية والحيوانية.

وأضاف ميشوستين، أن روسيا والصين تحتاجان إلى تعزيز أمنهما الغذائي بشكل مشترك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين الصين وروسيا ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 42% سنويا إلى أكثر من 7 مليارات دولار، في حين سجل خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 2.5 مليار دولار.

يأتي ذلك في حين بدأ رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية للصين تستمر يومين؛ لإجراء محادثات مع قادة الحكومة الصينية، طبقا لما ذكره مكتب ميشوستين.

ويلتفي ميشوستين خلال الزيارة مع الرئيس الصيني شي جينبينج، ويجري مفاوضات مع رئيس الوزراء، لي تشانج.

كما يشارك الضيف الروسي في منتدى أعمال روسي صيني، في شنغهاي، في المركز المالي للصين، الذي سيستضيف ممثلين من أهم الشركات في كل الدول المشاركة.