رئيس قطاع الإعلام بالجامعة العربية: بيروت ستظل وفية لهويتها العريقة وفضاء للتعددية

أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، ثقته في أن بيروت ستظل وفية لهويتها العريقة وفضاء للتعددية والمحبة.

وقال خطابي في كلمته بحفل بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023 إن" هذه المدينة المتوسطية والكونية الخلابة التي تحمل عبق التاريخ والحضارة الانسانية والتي برهنت، في كل الظروف، أنها رمزاً للشموخ والتحدي عصية على الصعاب والنوائب، منوها لقرار مجلس وزراء الاعلام العرب بالقاهرة في يونيو 2021 بشأن اختيار بيروت، عاصمة للإعلام العربي، و الذي جاء في نطاق التضامن الثابت مع لبنان إثر الانفجار التراجيدي لمرفأ بيروت الذي اهتزت له مشاعر الجميع.

كما أشاد بتنظيم الاحتفالية، التي جاءت في أجواء إيجابية وواعدة والتي تندرج في سياق بلورة قرار الدورة (47) لمجلس وزراء الاعلام في 2016 للدفع بالتعاون الاعلامي في نطاق أهداف وتوجهات الجامعة العربية، للسير قدماً بهذا النهج التشاركي، وفرصة مشجعة كذلك لتعزيز روح التعاون والحوار بين مكونات الإعلام اللبناني ذو السجل الحافل بالعطاء الخلاق والالتزام والاحترافية، مثمناً الإسهامات المقدرة لكافة الفاعلين الإعلامين واستعدادهم للانخراط في مد جسور التواصل والتقارب والاستثمار الأمثل للقواسم المشتركة داخل منطقتنا العربية.

وأشاد أيضا بجهود المؤسسات الداعمة معتبراً أن هذا المشروع الطموح من المبادرات العملية التي تروم النهوض بالإعلام العربي وتطويره عبر تكريس الانفتاح على التجارب الوطنية، وإبراز خصوصيات وتنوع وثراء المدن العربية على غرار دورات السنوات الماضية بدءً بالقدس، العاصمة الدائمة للإعلام العربي، لما لها من مكانة وجدانية وروحية متفردة في قلوبنا ثم بغداد والرياض ودبي وطرابلس الليبية.

كما حرص في الختام على توجيه الشكر للسلطات اللبنانية، ووزير الإعلام وفريقه، الذي لم يدخر جهداً لإعداد هذا البرنامج الاعلامي والثقافي والفني والتوثيقي الرائع واثقاً أن بيروت، القلب النابض للبنان، ستظل وفية لهويتها العريقة عراقة شجرة الأرز وفضاء للتعددية والمحبة والوئام.