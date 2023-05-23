نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة «مولد شعبي» للسائحين من نزلاء الفنادق بمشاركة سياح من 11 دولة أوروبية يضم صورا وفقرات تمثل جميع المحافظات وفقرات فنية مختلفة ومتنوعة من ألعاب المولد مثل ألعاب "السيرك، والمراجيح، ومسرح العرائس، وضرب الودع، وفقرات البخور وشرب الجبنة، وركوب الخيل وفلكور شعبي، ورقص بالطبل و المزمار البلدي"، وسط فرحة واستمتاع وتفاعل السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية.



وكشف نبيل حسين الخبير السياحي ومنظم فعاليات المولد بالغردقة في بيان صحفي، أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي وعمل كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ.



وأشار إلى أن فكرة المولد جاءت بغرض تعريف السياح الأجانب بالعادات والتقاليد المصرية والمناسبات والاجتماعية، خاصة أن السائح الأجنبي دائما شغوف بمصر والمصريين، ومعرفة عادات وتقاليد الشعب المصري وكيفية الاحتفال بالأعياد والموالد وحفلات الخطوبة وحفلات الزواج.



ولفت إلى أنه تم تنظيم مولد شعبي لتسويق السياحة على شواطئ الغردقة حيث تم تمثيل فقرات متنوعة بكل مولد في محافظات مصر وسط استمتاع السياح الأجانب 11 دولة أوروبية من جنسيات مختلفة على رأسهم "ألمانيا والتشيك والنمسا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وسلوفاكيا"، حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.