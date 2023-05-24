وزير الدفاع الألماني ينتقد المجر لعرقلتها تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا

انتقد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الحكومة المجرية بشكل صريح بسبب عرقلتها تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وقبل اجتماع مع نظرائه بدول الاتحاد الأوروبي، قال الوزير المنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في بروكسل اليوم الثلاثاء، إنه شعر "بخيبة الأمل بعض الشيء أو بالانزعاج من سلوك الأصدقاء المجريين".

ويأتي الموقف الممانع من جانب المجر على خلفية إدراج أكبر بنك مجري وهو بنك (أو تي بي) على قائمة أوكرانية تضم داعمي الحرب الروسية، مما آثار غضب بودابست.

وكان متحدث حكومي مجري أعلن أمس الإثنين، عن رفض بودابست تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا طالما لم يتم حذف بنك (أو تي بي) من القائمة الأوكرانية.

وفي المقابل، أكد الوزير الألماني أنه لا يمكنه مشاطرة بودابست الأسباب التي ساقتها، وقال عن سلوك الحكومة المجرية إنه "غير ودي".

وبشكل محدد، عرقلت المجر تعزيز الآلية المعروفة باسم مرفق السلام الأوروبي (إي بي إف) والتي تمثل أداة تمويل يورد الاتحاد الأوروبي عن طريقها أسلحة ومعدات كما يدعم من خلالها تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.

كما تعتزم المجر عدم الموافقة على حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب إدراج أكبر مصارفها على القائمة الأوكرانية، وهي الحزمة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى منع التحايل على تنفيذ العقوبات الأوروبية الحالية على روسيا.

وكانت الوكالة الوطنية للوقاية من الفساد في أوكرانيا أدرجت مصرف (أو تي بي) على قائمتها لرعاة الحرب في أوائل مايو الجاري وبررت ذلك بأن الفرع الروسي لمصرف (أو تي بي) استمر كواحد من المصارف الرائدة في سوق الخدمات المالية الروسية حتى بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوكالة إن استمرار عمليات التمويل عن طريق الفرع الروسي يوضح بشكل جلي دعم مجموعة (أو تي بي) للإرهاب.

وأعرب جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عن أمله "في تجاوز أي عقبات أمام الموافقة على إرسال الأموال" في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع.

وأضاف بوريل أن "الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء" تؤيد زيادة الأموال بواقع 5ر3 مليار يورو (3.7 مليار دولار).

كما رحب بوريل باتفاق بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف- 16 الحربية، إلا أن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك اضطر إلى معارضة ممثل السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال بلاشتشاك، إن بولندا مستعدة لبدء تدريب الطيارين فحسب، لكن بوريل كان قد صرح بأن التدريب قد بدأ بالفعل.

وبحسب بيستوريوس، تدرس ألمانيا ما إذا كان يمكن لبرلين أن تساعد في تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات إف- 16، وأشار وزير الدفاع الألماني إلى أن بلاده لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات.