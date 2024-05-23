لم تتمكن صناعة بناء المساكن في ألمانيا مجددا، في اكتساب الزخم العام الماضي رغم ارتفاع الطلب، ولا سيما في المراكز الحضرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن عدد الشقق التي تم الانتهاء منها انخفض بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق، حيث وصل عدد المنازل التي تم بناؤها في الإجمالي 294 ألفا و400.

وهذا الانخفاض أقل من المتوقع، إلا أنه لا يزال بعيدا عن هدف حكومة يسار الوسط المتمثل في بناء 400 ألف منزل جديد سنويا.

يشار إلى أن عدد المنازل التي يتم انتهاء منها سنويا لم يتغير تقريبا منذ عام 2021.

ووصفت وزيرة الإسكان كلارا جيفيتس، وضع قطاع التشييد بأنه "مستقر"، وأوضحت أنه بالإضافة إلى 400ر294 شقة مكتملة، هناك حاليا 390.900 شقة أخرى قيد الإنشاء.