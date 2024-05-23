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رئيس وزراء باكستان يتجه إلى الإمارات في زيارة ليوم واحد

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 1:24 م | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 1:24 م

غادر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بلاده، اليوم الخميس، متوجها إلى دولة الإمارات، في زيارة تستمر يوما واحدا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية.

ويرافق شريف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، ووزير التجارة جام كمال خان، ووزير الإعلام عطا الله ترار، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء طارق فاطمي.

ومن المقرر أن يلتقي شريف رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

كما سيلتقي رجال أعمال ومستثمرين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات بباكستان، إضافة إلى مسئولين حكوميين بارزين وشخصيات أعمال في الإمارات.

جدير بالذكر أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للإمارات، تبشر بعهد جديد في العلاقات الودية والأخوية بين البلدين.

وقد أظهرت لقاءاته مع القيادة الإماراتية وشخصيات الأعمال، إنجازات دبلوماسية للحكومة، والاهتمام المتزايد للدول الصديقة بالاستثمار في باكستان.

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