قال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المديرية تستعد لعيد الأضحى المبارك بكميات كبيرة من الدواجن واللحوم المجمدة والطازجة، إضافة إلى إقامة أسواق "اليوم الواحد" التي تتضمن كافة السلع الغذائية الأساسية مثل: الأرز، السكر، المكرونة، السمن، الزيت، الفول، العدس، البقوليات، بجانب الخضروات والفاكهة، والمنظفات، واللحوم، ومنتجات العطارة، بتخفيضات تتراوح بين 20% حتى 30%.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن تستقبل المديرية خلال الأسبوع المقبل حصة جديدة من اللحوم السودانية والهندية، والدجاج المجمد، إضافة إلى كميات كبيرة من اللحم الضأن الطازج، وسيُطرح للبيع داخل المنافذ التابعة للمديرية بأسعار مخفضة، بواقع 210 جنيهات لكيلو اللحوم السودانية والهندية، و110 جنيهات للدواجن حسب وزن الدجاجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وأشار إلى أنه جرى خلال الأسبوع الجاري توفير 150 كرتونة لحوم هندية مجمدة بوزن إجمالي 3500 كيلو، و50 كرتونة دواجن مجمدة، حيث تزن الدجاجة 1.3 كيلو، بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، وجرى بيعها للمواطنين بكافة فروع دلتا ماركت على مستوى مدن المحافظة.

وأكد استمرار شن الحملات الرقابية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، وغير الغذائية، والمخابز، لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات، والتأكد من توافر المواد البترولية، ومتابعة سير العمل والتزام محطات الوقود.