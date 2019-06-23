مسؤول أمريكي: لا اتصالات مباشرة أو غير مباشرة أو تحت الطاولة مع إيران

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك أن الولايات المتحدة الأمريكية "لن تسمح بتهديد طرق التجارة والملاحة في المنطقة"، لافتا إلى أن بلاده درست في الوقت ذاته العديد من "السيناريوهات" للتعامل مع هذه الأزمة.

وأوضح هوك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد على هامش زيارته للكويت التي تأتي ضمن جولة خليجية أن "إرسال بلاده لألف جندي إضافي إلى المنطقة يعد رسالة لإيران" مؤكدا "استعداد القوات الأمريكية للتحول من حالة الدفاع إلى الهجوم في حال تعرضت المصالح الأمريكية للتهديد".

وفي رده على سؤال حول العقوبات الإضافية التي ستفرضها بلاده على إيران غدا الاثنين بين "أنه بشكل عام سيكون هناك رفع لمستوى العقوبات وأن الولايات المتحدة لا تعلن عنها قبل موعدها".

وأضاف أن جدوى العقوبات المفروضة حاليا على إيران في الضغط وعدم الاستفادة من بيع النفط وصناعات البتروكيماوية "مما سيقلل من رقعة إيران في التهديدات".

واستعراض هوك الجهود الدبلوماسية الدولية ومنها زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران ورفضها لكل الجهود الدبلوماسية في المنطقة.

ولفت "إلى عدم وجود أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة أو تحت الطاولة مع إيران" مستشهدا بما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "من عدم إرسال رسالة إلى طهران عن طريق سلطنة عمان".

وأشار إلى "الطبيعة الثورية للنظام الإيراني وقيامه بعمليات تهديد في المنطقة وإمداد أذرعه بالأسلحة محل إدانة من المجتمع الدولي".